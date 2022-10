Onyx Lorenzoni e Eduardo Leite vão disputar o 2º turno no RS

O segundo turno vai colocar frente a frente o ex-ministro Onyx Lorenzoni (PL) e o ex-governador Eduardo Leite (PSDB). A disputa mostrou uma inversão do que as pesquisas de intenção de voto sinalizavam, com Leite na primeira posição e Onyx na segunda.

O primeiro turno colocou o ex-ministro na liderança em toda a apuração. Depois de concluída a apuração, Lorenzoni teve 37,50% dos válidos, com 2.382.026 votos, Leite teve 26,81% dos válidos, com 1.702.815 votos e Pretto teve 26,77% dos válidos, somando 1.700.374 votos.

Nem o mais pessimista dos tucanos imaginou que a passagem de Eduardo Leite (PSDB) para o segundo turno envolveria tanta tensão e uma disputa tão apertada. Pouco mais de 4 mil votos separaram o candidato à reeleição ao governo.

O resultado das eleições contrariam completamente o que previam os princípios institutos de pesquisa de intenção de votos. Os apoiadores de Leite acompanhar perplexos, apreensivos e frustrados a apuração, enquanto o ex-governador aguardou a contagem de votos em Pelotas, na casa dos pais.

A surpresa para a campanha foi tamanha que atrapalhou o planejamento da coligação no dia da votação.

Com a acirrada disputa pela última vaga do segundo turno fez com que Leite aguardasse até o final da contagem de votos na sua cidade natal. Já na Capital, o pequeno número de apoiadores tucanos esperou até a confirmação matemática de segundo turno para o ex-governador para, enfim, comemorar, após uma noite de muita tensão e silêncio durante a apuração.

Na eleição que levou Leite ao Palácio Piratini, em 2018, o tucano pontuou 35,9% no primeiro turno. O resultado de 2022 diminuiu o desempenho do ex-governador em quase 10 pontos percentuais - ele diminuiu sua votação em 440,8 mil votos em quatro anos.