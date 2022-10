Após ficar fora por detalhe, Edegar Pretto agradeceu trabalho da militância

"Foi por um detalhe e eleição é exatamente assim. Quero agradecer, inclusive, meus adversários. Não me sinto maior do que ninguém, me sinto cumpridor de uma tarefa. Crescemos muito". A avaliação foi feita pelo candidato do PT, Edegar Pretto, que ficou na terceira colocação na disputa pelo governo do Estado. Em uma disputa voto a voto com Eduardo Leite (PSDB), Pretto atingiu 26,77% do eleitorado, somando 1.700.374 votos.

Visivelmente emocionado, Pretto agradeceu a oportunidade de caminhar ao lado do vice Pedro Ruas (Psol). "Quero agradecer a cada um dos militantes que trabalhou incessantemente a cada dia na Frente Brasil da Esperança. Quero me dirigir a cada militante que vive em cada canto do nosso Estado. Estou muito grato pela caminhada de cada um", ressaltou.

Pretto disse aos militantes que o partido cresceu muito. "Se um dia existiu o antipetismo e a antiesquerda, isto agora é página virada. Estamos agora numa nova configuração política", destacou. O candidato do PT disse que a eleição para o governo do Estado mostrou mais uma vez a força da esquerda no Rio Grande do Sul. "Infelizmente não conseguimos juntar todo o campo progressista no primeiro turno. Mas, como disse o mestre Olívio Dutra, nós vamos, a partir de amanhã (segunda-feira), compor um diálogo franco e transparente com o PDT e o PSB. Vamos reforçar a campanha do presidente Lula para o segundo turno".

Conforme o candidato do PT, Olívio Dutra foi mais candidato por uma necessidade do partido do que pela sua vontade. "Esse momento mostra a importância de uma liderança como Olívio Dutra com a sua história aos 81 anos em aceitar ir para a linha de frente", acrescentou. Durante o seu pronunciamento, Pretto afirmou que a Frente Brasil da Esperança conseguiu unir o movimento de negros e negras do Estado, a juventude e a representação do movimento LGBTQIA .

A manifestação de Pretto no comitê do bairro Cidade Baixa contou com as presenças do ex-governador Tarso Genro, do ex-prefeito Raul Pont, e dos deputados Luciano Genro e Fernanda Melchionna. Para Pretto, o campo progressista de esquerda tem um novo papel e vai seguir trabalhando para eleger Lula como o novo presidente da República. "O povo precisa que o Lula volte a governar esse País, porque 33 milhões de brasileiros acordam e dormem com fome todos os dias", ressaltou.

Por volta das 17h30min, o candidato Edegar Pretto, acompanhado do vice Pedro Ruas, de familiares, e doo candidato Olívio Dutra, acompanharam a apuração no comitê do bairro Cidade. Com o encerramento da eleição, os militantes começaram a chegar na rua Lima e Silva, que foi fechada a circulação de carros. Um telão foi colocado no comitê para que os militantes acompanhassem os resultados da eleição. No comitê de Pretto, o clima era de total expectativa com o resultado das eleições.

Às 20h03min, o anúncio da virada do candidato Luiz Inácio Lula da Silva sobre o candidato Jair Bolsonaro foi comemorado pelos militantes do Partidos dos Trabalhadores. Depois do pronunciamento para a imprensa, o candidato Edegar Pretto, o vice Pedro Ruas, o candidato ao Senado Olívio Dutra e as candidatas eleitas Luciana Genro, Laura Sito, Sofia Cavedon, Fernanda Melchionna, o deputado reeleito Paulo Pimenta, foram até o carro de som colocado na rua Lima e Silva agradecer a militância do PT e dos partidos de esquerda. Eles conclamaram que todos sigam na luta pela eleição do presidente Lula no dia 30 de outubro.