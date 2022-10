Já são 250 presos por crimes eleitorais neste domingo até as 14h30 em todo o País

Agência Estado

As polícias de todo o Brasil já efetuaram 250 prisões neste domingo (2), que marca o primeiro turno das eleições. As informações são do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que coordena a Operação Eleições 2022. Até às 12h37 deste domingo, a ofensiva ainda havia apreendeu onze armas, flagrado 25 casos de compra de votos e corrupção eleitoral, além de registrar 148 ocorrências de boca de urna, 17 de violação de sigilo do voto e 18 de transporte ilegal de eleitores.