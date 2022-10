RS tem 14 prisões de eleitores e 6 registros de boca de urna

Até o fim da manhã deste domingo (2), o Rio Grande do Sul registrou 14 prisões de eleitores, segundo informações do Tribunal Regional Estadual (TRE). Um eleitor foi preso em flagrante após ferir um brigadiano portando uma faca em seção eleitoral na escola Dorvalino Luciano de Souza, em Cerro Grande. Ocorreram seis registros de boca de urna.

No entanto, em análise geral dessa manhã, o governador Ranolfo Vieira Júnior avaliou as eleições no Rio Grande do Sul como "tranquilas". "Podemos adiantar que desde cedo dessa manhã estamos em contato direto com o nosso secretário da segurança pública, Coronel Cesar Santa Rosa. Temos como esperado a eleição transcorrendo dentro da mais absoluta normalidade como é tradição aqui no Estado. Tivemos um fato um pouco mais grave em Cerro Grande mas dominado pela Brigada Militar, o que não representa o que tem se visto como um todo", avaliou o Ranolfo. O governador votou pela manhã e passará o resto do dia no Palácio Piratini, onde irá acompanhar o fim das eleições e o começo da apuração.

O desembargador do TRE-RS, Francisco José Moesch, destacou sobre o reconhecimento nacional do RS pela integração das forças de segurança do Estado, da União e do munícipio. O desembargador e o governador ressaltaram a importância de respeitar as diversidades de pensamentos e opiniões, para assim assegurar eleições calmas e seguras.