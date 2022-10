Bolsonaro começa ganhando em SP e Rio, mas perdendo em Minas e Ceará

Com 1,38% das seções totalizadas, o candidato Jair Bolsonaro (PL) sai na frente em São Paulo, com 52,97% dos votos, enquanto Lula (PT) tem 37,20%. No Rio de Janeiro, somente 0,51% das urnas haviam sido contabilizadas até as 18h16min. Jair Bolsonaro também lidera, com 50,91%, enquanto seu principal concorrente, Lula, soma 40,09%.

Em Minas Gerais, com 1,93% dos votos computados, Lula está na frente, com 46,99%, contra os 44,95% de Bolsonaro. O mesmo ocorre no Ceará, onde 2,38% das urnas foram totalizadas. Lula aparece com 63,445% dos votos e Bolsonaro, 27,07%.