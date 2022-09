Pesquisa gaúcha apresenta mais antigo silessauro das Américas

Apesar do nome soar parecido, ainda não se sabe onde um silessauro se encaixa na evolução dos dinossauros. Mas uma pesquisa realizada por paleontólogos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) pode ajudar a entender melhor a relação entre eles, e mais: pode indicar que os dinossauros tenham aparecido no Brasil antes do que se imaginava. O novo estudo liderado por pesquisadores do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica (CAPPA) da UFSM descreve um conjunto de novos fósseis, datados em mais de 237 milhões de anos, entre os quais se reconheceu uma nova espécie de silessauro. O animal, que em vida teria cerca de 1,5 metro de comprimento, foi batizado pelos especialistas de Gamatavus antiquus. A espécie foi reconhecida com base em um dos ossos do quadril, muito característico do grupo de dinossauromorfos.