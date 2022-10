Troca de figurinhas movimenta ponto de trocas na Capital

Neste sábado (1), centenas de pessoas passaram passaram por um dos locais mais tradicionais de troca de figurinhas em Porto Alegre. A esquina da avenida José de Alencar com a rua Múcio Teixeira, no bairro Menino Deus, em frente à agência da Caixa Econômica Federal ficou "pequena" para os colecionadores de todas as idades do álbum da Copa do Mundo de 2022, que acontece entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro, no Catar (Ásia), buscavam oportunidades de encontrar as imagens dos jogadores de 32 seleções de futebol para completar a publicação da editora Panini, responsável pelo livro ilustrado, Os pacotinhos custam R$ 4,00 cada, e vêm com cinco figurinhas. No entanto, das 670 figurinhas, 50 são especiais e 80 são raras, e seu valor é muito mais alto, chegando a até quase R$ 9 mil no mercado informal. A expectativa é que o fluxo de pessoas siga intenso neste domingo (2), mesmo com as eleições, neste e em outros pontos de troca e compra de figurinhas