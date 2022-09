Colecionadores de figurinhas da Copa movimentam espaço no BarraShoppingSul

Faltando menos de 60 dias para o início da Copa do Mundo de 2022, que acontece entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro, no Catar (Ásia), a movimentação em torno do álbum de fotos de jogadores de 32 seleções de futebol que participam do evento é intensa. Em Porto Alegre, alguns locais viraram pontos de troca de figurinhas da Copa, a exemplo de um espaço destinado especialmente para a interação dos colecionadores, localizado bem na entrada da Portaria G (próximo à Panvel) do BarraShoppingSul.

Funcionando desde o dia 19 de agosto - e com previsão de seguir até 18 de dezembro -, o local com decoração voltada ao mundo do futebol, tem atraído famílias inteiras, principalmente nas quartas-feiras, das 17h às 20h, e aos sábados, das 14h às 20h. Esses dias e horários específicos foram sugeridos pela administração do complexo, numa espécie de "encontro marcado" para que os colecionadores possam intensificar as trocas.

Neste sábado (24), centenas de pessoas passaram pelo local, que ainda conta com um quiosque da editora Panini, responsável pelo livro ilustrado, para aqueles que desejarem comprar envelopes de figurinhas para aproveitar e permutar as repetidas. De acordo com a atendente, em geral quem compra ali leva dezenas de pacotinhos (cada um custa R$ 4,00), com cinco figurinhas. "É muita gente, não paro de vender", afirma Silvana Santos de Moraes. Enquanto fala, a atendente dá conta da demanda de uma série de pessoas na fila.

Este não foi o caso do estudante da quinta série do Ensino Fundamental, Arthur Fleck (10 anos). Munido de uma quantidade "incontável" de figurinhas, ele foi ao local acompanhado da mãe, com o objetivo de trocar ao máximo. No início da tarde, ele já havia conseguido 40 novas fotos de atletas que integram o álbum. Ao todo, são 670 figurinhas; com a peculiaridade de que 50 são especiais e 80 são raras.

Perto de Arthur, a engenheira de alimentos Ana Paula Frota (40) e o analista de sistemas Gilson Wingist (37) também estavam empenhados em permutar ao máximo, antes de investir em mais envelopes. "Quem coleciona sou eu, mas ele gosta de me ajudar a trocar", comenta Ana Paula. Segurando 36 figurinhas recém adquiridas, ela ainda tinha mais de 70 unidades para barganhar, em torno das 15h deste sábado.

"O primeiro álbum que fiz foi na última Copa, para mim é uma diversão", comenta a engenheira. Atualmente, ela já tem 60% do novo livro ilustrado já completo.

Laura, que começou a coleção há 40 dias, já completou o álbum. Foto: Tânia Meinerz/JC

Próximo dos grupos de adultos e crianças que negociavam suas figurinhas, a estudante da quarta série do Ensino Fundamental, Laura Lucena (9 anos), comemorava ter alcançado a meta, ao lado do pai - o advogado Horácio Pinto Lucena. "Acabo de completar meu álbum", disse a menina. Ela começou a coleção há cerca de 40 dias, e vinha se empenhando em trocar figurinhas com amigos e familiares, até que descobriu o espaço no Barra Shopping. "Já vim inúmeras vezes, no último mês", revelou a colecionadora mirim.