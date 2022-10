Indonésia pede por respostas após tumulto mortal no futebol

Pedindo por justiça e respostas, familiares e amigos das vítimas da tragédia em uma partida de futebol na Indonésia no fim de semana realizaram uma vigília nesta segunda-feira (3). Torcedores em pânico foram esmagados quando tentavam fugir do estádio do estádio do Arema FC em Malang, Java Oriental, no último sábado (1º). O tumulto mortal levou à morte de 125 pessoas, incluindo 32 crianças, além de dois policiais. A confusão teve início quando torcedores do Arema entraram em campo após uma derrota em casa por 3x2 para o rival local Persebaya Surabaya. Em resposta, a polícia disparou gás lacrimogêneo contra as arquibancadas. Os torcedores saíram em disparada buscando pela saída, onde muitos morreram sufocados ou esmagados. Segundo a FIFA, nenhum "gás de controle de multidão" deve ser usado nos jogos, e Choirul Anam, comissário do órgão de direitos humanos da Indonésia Komnas HAM, disse que se o gás não tivesse sido disparado "talvez não tivesse sido um caos."