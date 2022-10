Astronauta italiana que comanda estação espacial deve retornar à Terra no dia 12 de outubro

A astronauta italiana Samantha Cristoforetti, a primeira mulher europeia a comandar a Estação Espacial Internacional (ISS), deve retornar à Terra no dia 12 de outubro. A data veio à tona após a NASA anunciar que está previsto para um dia antes a saudação da sua equipe, a Crew 4, aos novos tripulantes. A agência espacial ainda estima para o dia 5 de outubro a partida dos novos astronautas da Crew 5 para a ISS. A astronauta assumiu o comando da estação no dia 28 de setembro, tornando-se a quinta mulher e a primeira não americana a assumir o posto máximo da espaçonave. Esta é a segunda estadia no espaço de Samantha, que chegou à estação no dia 27 de setembro. Em conversa com alunos de escolas de Milão e Nápoles, a astronauta destacou a importância de confiar nos sonhos. "Eu sonhei desde pequena em me tornar astronauta e tive a sorte de me tornar uma. Tenham sonhos grandes", disse Samantha.