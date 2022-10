Asteroide exibe cauda de 8.600 km após ser atingido por nave da Nasa

Na segunda-feira da semana passada, dia 26 de setembro, a nave Dart, da Nasa, atingiu com força um asteroide chamado de Dimorphos, que por sua vez ejetou uma grande nuvem de poeiras e partículas. As imagens registradas da Terra (foto) mostram que o asteroide apresentou, após o impacto, características de um cometa, como uma grande cauda que surgiu de seu corpo. Segundo dados do Observatório SARA, no Chile, esta cauda está com cerca de 8.600 km de extensão. A missão espacial que enviou a nave Dart para colidir com o asteroide é o primeiro teste de defesa planetária realizado na história. Seu objetivo é ver se é possível, com esta técnica, desviar uma possível rocha espacial que estivesse perigosamente na direção do nosso planeta no futuro. Agora, o satélite LICIACube, que se separou da nave dias antes da colisão, deve se aproximar para registrar os efeitos e nos enviar imagens.