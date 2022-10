Lançamento de míssil falha e assusta sul-coreanos em exercício de resposta à Coreia do Norte

Após umpela primeira vez em 5 anos na terça-feira (4), os exércitos da Coreia do Sul e dos Estados Unidos realizaram exercícios militares em resposta ao disparo. No entanto, uma falha no lançamento de um míssil balístico gerou pânico na cidade sul-coreana de Gangneung, local em que fica instalada uma base militar do país. O propelente do míssil pegou fogo, mas sua carga explosiva não detonou, conforme afirmou um comandante militar sul-coreano à agência de notícias Yonhap. As informações da Coreia do Sul são que o acidente não provocou vítimas e as causas estão sendo investigadas. Seul e Pyongyang se mantêm em conflito desde a guerra da Coreia (1950-1953), que terminou com um acordo de cessar-fogo, mas não em um tratado definitivo de paz entre os dois países.