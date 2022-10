Saxofone e torta de chocolate marcam os 59 anos de casamento de paciente internado

Rubem Sheffer, de 87 anos, e Maria Scheffer, de 81, foram surpreendidos por saxofonista ao som de "Como é grande o meu amor por você" e torta de chocolate na data que marca os 59 anos de casamento do casal. Rubem era paciente internado por broncopneumonia no Hospital Moinhos de Vento e já teve alta. “Foi emocionante! É gratificante poder proporcionar alegria aos nossos pacientes com um gesto tão simples. Situações como essa enchem o nosso coração de amor e de gratidão, e nos motivam a dar o nosso melhor em todas as situações”, contou a enfermeira Bruna Gonzatto, que fez parte da surpresa para o casal.