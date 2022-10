Espaço cultural no Parque Germânia será entregue no Dia da Criança

Um espaço criado dentro do Parque Germânia para atividades voltadas à educação infanto-juvenil para a sustentabilidade, o Bio Germânia (foto) será entregue à população no feriado desta quarta-feira (12), Dia de Nossa Senhora Aparecida e das Crianças. Organizadores preparam uma festa para a data, das 10h às 12h, com recreação, performances dos artistas do Grupo Tholl e apresentação da banda marcial da Escola Gomes Carneiro. A iniciativa é do Instituto Jama e da Associação de Amigos do Jardim Europa, e conta com o apoio da prefeitura de Porto Alegre, que cedeu a área onde antes funcionava a administração do parque, para reforma e adaptação do espaço. O Colégio São Judas Tadeu também apoia o projeto. As informações são da prefeitura da Capital.