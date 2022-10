Projeto social celebra trajetória com exposição em shopping de Porto Alegre

O projeto social WimBelemDon realiza uma exposição no BarraShoppingSul com imagens e vídeos de sua trajetória. Criado em 2000 com o objetivo de promover uma transformação social em crianças em situação de risco ou vulnerabilidade, o projeto atende jovens entre 6 e 18 anos da região do extremo sul de Porto Alegre. A principal ferramenta de atuação da ONG é o tênis que, aliado a outras práticas esportivas e culturais, abre um leque de possibilidades para a vida dessas crianças. Na exposição, também ganham destaque objetos como uma camiseta autografada pelo jogador de tênis Rafael Nadal, um livro autografado e doado pelo ex-tenista Fernando Meligeni e um livro autografado pelo ex-tenista Gustavo Kuerten, três vezes vencedor de Roland Garros e número 1 do mundo em 2000.