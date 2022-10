Castramóvel fará atendimento de animais em nove bairros de Porto Alegre

A equipe do Gabinete Animal realizou cadastros na quarta-feira (5) para a castração de cães e gatos do bairro Morro Santana. Neste ano, serão atendidos nove bairros: Jardim Carvalho, Morro Santana, Glória, Cel. Aparício Borges, Restinga, Guarujá, Hípica, Nonoai e Teresópolis, e a unidade móvel de castração de animais foi credenciada através do Programa de Descentralização das Esterilizações da prefeitura. Estão programadas cerca de 2,4 mil castrações em 2022, e as cirurgias estão programadas para o fim de outubro. As castrações serão gratuitas e os recursos são da emenda impositiva da Câmara de Vereadores. "Agora vamos controlar melhor a reprodução, evitando a superpopulação e problemas de saúde pública", afirmou a secretária do Gabinete da Causa Animal, Catiane Mainardi.