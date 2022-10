Jantar Beneficente do Instituto do Câncer Infantil volta com presença especial de Tiago Abravanel

No ano em que o Instituto do Câncer Infantil comemora seu 30º aniversário, o ICI promoveu o tradicional jantar beneficente nesta quarta-feira (5) com a presença especial do artista Tiago Abravanel. O evento começou às 20h e reuniu cerca de 400 pessoas, tendo como tema “O Amor Transforma”. Estavam presentes Algemir Brunetto, fundador e superintendente do Instituto do Câncer Infantil (foto), empresas parceiras, representantes dos times gaúchos, Inter e Grêmio, e o cantor mirim gaúcho, Arthur de Mari, que participou do The Voice Kids na edição de 2022. Thiago Abravanel faz um show eclético, animado e com muitas músicas queridas do público, que fazem parte da memória afetiva de todos os brasileiros, além de performar com Arthur de Mari.