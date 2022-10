Hospital Regional de Santa Maria inaugura primeiro Ambulatório do Idoso do Rio Grande do Sul

O Hospital Regional de Santa Maria inaugurou na sexta-feira (7) um ambulatório voltado à população idosa. Trata-se do primeiro do Rio Grande do Sul focado no público idoso, tendo em vista o alto impacto das condições crônicas na saúde das pessoas, juntamente ao processo de envelhecimento da população. O ambulatório terá quatro funções principais: assistencial, matriciamento, educação permanente para a Atenção Primária em Saúde e pesquisa clínica operacional.