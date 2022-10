Monumento à literatura em Porto Alegre recebe novo livro de bronze

Um novofoi instalado junto à estátua de Carlos Drummond de Andrade na Praça da Alfândega, em Porto Alegre. Junto com a figura do poeta gaúcho Mário Quintana, as esculturas integram a obra Monumento à Literatura. A peça é de autoria do escultor uruguaio Mario Cladera, radicado em Porto Alegre, e pesa oito quilos. O material foi soldado e recebeu reforço com dois pinos de aço. "Estamos felizes com esta parceria que restaurou um dos nossos mais queridos monumentos", disse o secretário municipal de Cultura, Gunter Axt. A restauração acontece a tempo da 68ª Feira do Livro, que ocorrerá entre 28 de outubro e 15 de novembro e irá levar o público de volta à praça, com o retorno do evento em formato 100% presencial. O Monumento à Literatura foi inaugurado em 2001 e tem como autores Eloisa Tregnago e Xico Stockinger.