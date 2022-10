Livro do Monumento à Literatura volta à Praça da Alfândega

O livro do Monumento à Literatura Brasileira, escultura em que o poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade, em pé, lê para o gaúcho Mário Quintana sentado em um banco volta nesta sexta-feira (7) a Praça da Alfândega, no Centro Histórico de Porto Alegre. A obra é de autoria do artista plástico Xico Stockinger (1909/2009) feita em parceria com a artista Eloisa Tregnago.

O livro segurado por Carlos Drummond havia sido furtado em 2015. "A obra mais conhecida como o Monumento a Carlos Drummond de Andrade e Mário Quintana já havia sofrido também com pichações e agora vamos recolocar a peça no monumento. É muito significativo porque estamos próximos de mais uma Feira do Livro", ressaltou o coordenador do Projeto Construção Cultural do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon/RS), Zalmir Chwartzmann.

Responsável pela restauração, o escultor uruguaio Mário Cladera, radicado em Porto Alegre, disse que foram necessários quase dois meses para a realização do trabalho. Nesta sexta-feira, das 9h até às 12h, o escultor estará na Praça da Alfândega para recolocação da peça no monumento. A co-autora do Monumento, que prestou assessoria na revitalização do livro, Eloisa Tregnago, estará no local.

Mario Cladera afirmou que o livro segurado por Carlos Drummond de Andrade foi baseado na agenda do escultor Xico Stockinger utilizava no seu ateliê. "Vamos colocar dois pinos de aço e o material será soldado. A retirada do livro será mais difícil", acrescentou. A nova peça pesa oito quilos.

As peças foram primeiramente modeladas no ateliê de Stockinger em barro para posteriormente serem feitas as fôrmas que por fim foram encaminhadas para fundição em São Paulo. A obra foi uma encomenda da Câmara Riograndense do Livro para a 47ª Feira do Livro de Porto Alegre, sendo inaugurada em 26 de outubro de 2001 no canteiro central da Praça da Alfândega, localizada no centro Histórico de Porto Alegre, onde permanece até hoje.