Exposição conta histórias de superação de meninos da Fasc

Histórias de superação de crianças e adolescentes que integram a OSC Projeto WimBelemDon podem ser conferidas em imagens e vídeos de exposição gratuita no BarraShoppingSul, que está aberta até 31 de outubro na saída F, no mesmo horário de funcionamento do shopping. Dos 70 meninos beneficiados pela OSC, 40 foram encaminhados pela Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc). A programação da mostra inclui atividades especiais como apresentações musicais e bate-papos com embaixadores e parceiros do projeto.