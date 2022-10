Começa montagem da estrutura da Feira do Livro de Porto Alegre

A montagem da estrutura da 68ª Feira do Livro de Porto Alegre começou nesta segunda-feira (10), na Praça da Alfândega. O evento retorna ao seu modelo 100% presencial neste ano, com atividades entre os dias 28 de outubro e 15 de novembro. O tema deste edição é Uma Boa Festa tem História, escolhido pela Câmara Rio-Grandense do Livro como forma de homenagear os 250 anos da Capital. O evento contará com uma programação especial com lançamentos de obras sobre Porto Alegre, saraus, mesas de discussão, exposições fotográficas e outras atividades. Uma das atrações previstas é o recital-show Porto Alegre 250 anos, realizado no dia 30 de outubro, no Teatro Carlos Urbim, com a apresentação de poemas e canções sobre a capital de todos os gaúchos. A edição contará com a presença de mais de 150 escritores, sendo 60 autores gaúchos. Entre esses, as autoras Clara Corleone, Letícia Wierzchowski, Júlia Dantas e Taiane Santi Martins que irão conversar com Nathallia Protazio na mesa A Dor e a Delícia de ser Escritora.