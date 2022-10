Ucranianos realizam ato contra a invasão russa e novos ataques

Cidadãos ucranianos realizaram protesto nessa segunda-feira (10) perto da embaixada da Federação Russa em Skopje, na Macedônia do Norte. A manifestação ocorreu enquanto dezenas de explosões abalavam cidades em toda a Ucrânia, incluindo a capital Kiev, em uma intensificação dos ataques da Rússia que podem significar uma grande escalada na guerra de quase oito meses. O ataque deixou ao menos, segundo autoridades ucranianas. "Atenção, ao longo do dia há uma alta probabilidade de ataques de mísseis em todo o território ucraniano", disseram as autoridades, por meio do Telegram. Os ataques russos foram considerados os mais amplos desde o início do conflito. Ao menos 84 mísseis de cruzeiro e 24 drones foram utilizados.