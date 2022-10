Devotos prestam homenagem ao quarto quarto Guru da fé Sikh, na Índia

Devotos acendem velas e lâmpadas de barro (foto) por ocasião do aniversário de nascimento do quarto Guru da fé Sikh, Guru Ram Das, nesta terça-feira (11). O Templo Dourado, na cidade de Amritsar, na Índia, foi iluminado com luzes e guirlandas para receber peregrinos de todas as idades, entre homens, mulheres, crianças e idosos. O primeiro-ministro Narendra Modi saudou o Guru Ram Das mais cedo nesta terça, destacando sua contribuição indelével à história e cultura Sikh com ênfase no serviço e na compaixão. Modi ainda destacou a contirbuição do guru como poeta, dizendo que suas obras refletiam um puro espírito de devoção. Ele foi o quarto dos dez Gurus no Sikhismo, e é conhecido pela fundação da cidade sagrada de Amritsar, anteriormente conhecida como Ramdaspur. O aniversário de nascimento de Guru Ram Das é comemorado como Parkash Divas ou Parkash Gurpurab.