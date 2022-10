Telescópio James Webb captura anéis de poeira produzidos por estrelas raras

A Nasa divulgou nesta quarta-feira (12) a imagem, capturada pelo telescópio James Webb, de 17 anéis de poeira produzidos por duas estrelas, que ficam localizadas a pouco mais de 5 mil anos-luz da Terra. O astrônomo Ryan Lau, do NOIRLab, explica que a captura corresponde a mais de um século de produção de poeira espacial. "A imagem também ilustra o quão sensível é este telescópio. Antes, só podíamos ver dois anéis de poeira, usando telescópios terrestres. Agora vemos pelo menos 17 deles", diz o especialista, que é o principal autor de um novo estudo sobre esse sistema, publicado na revista científica Nature Astronomy. Segundo o comunicado publicado pela Nasa, a dupla Wolf-Rayet 140 é formada por estrelas de um tipo que nasce com pelo menos 25 vezes mais massa que o Sol do nosso sistema. Essas estrelas ejetam fluxos de gases no espaço, e a dupla pode ter perdido mais da metade de sua massa original por meio desse processo.