Nova campanha do Outubro Rosa reverte valor em compra de exames do câncer de mama

Com o objetivo de entrar no movimento do Outubro Rosa, a nova campanha da Água da Pedra visa conscientizar sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, proporcionando uma série de ações para engajar o público na causa. Com o conceito “Um simples gesto pode salvar vidas”, desenvolvido pela agência Global, a mecânica de funcionamento da ação será através de contêineres da Água da Pedra, que serão usados para o descarte de garrafas plásticas espalhadas pelos principais pontos da cidade. As garrafas, então, serão revendidas, e o valor arrecadado revertido para pagamento de exames de diagnóstico do câncer de mama na rede privada para mulheres que estão aguardando na fila do SUS para fazer a análise em Porto Alegre, e ainda não foram atendidas.