Estrutura do Rap in Cena está quase pronta para receber o público no fim de semana

As preparações para o, que acontecerá neste sábado (15) e domingo (16) estão quase prontas, com as estruturas dos palcos World, Grillz e Bronx já erguidas. O evento espera receber cerca de 10 a 15 mil em cada dia e terá diversas atrações locais e nacionais, além de pista de skate e quadra de basquete. A Freak House, empresa de direção técnica e artística, é a responsável pela estrutura do evento e som. A empresa também montou palcos de grandes eventos, como o Rock in Rio. O Rap in Cena começa às 10h no sábado e se se estende até meia-noite. No domingo, o festival começa às 11h e termina também à meia-noite.