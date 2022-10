Porto Alegre será palco do maior festival de rap do País

A capital gaúcha será palco do maior festival de rap do Brasil nos dias 15 e 16 de outubro no Parque Harmonia, contando com mais de 60 atrações locais e nacionais confirmadas. Além de trazer um ambiente de entretenimento e cultura, o Rap in Cena movimenta a economia local, gerando cerca de 2,5 mil empregos pelo Rio Grande do Sul.

eventos de rap desde 2014 Segundo Keni Martins, nome por trás do projeto que promove, o Rap in Cena World emprega equipes de som, marketing, limpeza, bar, produção, segurança, logística, técnica, promoters, curadorias de espaços e esportes, cenografia e efeitos especiais. “É uma cadeia enorme de profissionais dos mais diversos para que o festival realmente ganhe vida”, afirma Keni.

Além de gerar empregos para vários setores, o evento movimenta o turismo local. “Por conta do festival, a demanda por hotéis, táxis e apps de mobilidade aumenta muito. Assim como há uma alta na movimentação de pessoas por rodoviárias, aeroportos e estações de trem, shoppings, parques e praça”, acrescenta.

Fazem parte da line up dos dois dias de evento nomes como Racionais MCs, Flora Matos, Filipe Ret, L7nnon, Djonga, Orochi, Matuê, Tasha & Tracie, Cinthya Luz, Froid e MV Bill, entre muitos outros. O evento começa às 10h e vai até as 23h no sábado, no domingo começa às 11h e encerra às 23h. Com mais de 24 horas de evento ao todo, o festival espera receber de 13 mil a 15 mil pessoas por dia. Além dos shows, o evento também terá batalhas de rima e breaking dance, quadra de basquete e campeonato de skate.

Rap in Cena Educa

O "Rap in Cena Educa" é o nome dado ao projeto que promove ações culturais com crianças e adolescentes durante o intervalo em escolas estaduais de Porto Alegre, junto à União Gaúcha dos Estudantes. “O Rap In Cena Educa tem o objetivo de fazer um resgate nas escolas e passar a narrativa de um projeto que nasce dentro de uma periferia e consegue ir ganhando espaço e crescer, isso tudo de uma forma interativa e dinâmica, ensinando mais sobre a cultura hip-hop e seus elementos”, explica Keni.

1° Museu de Cultura Hip-Hop da América Latina Poetas Vivos Nomes como Rafa Rafuagi, fundador doe Mari Marmontel, integrante dos, estão à frente dessa ação conjunta com a organização do Rap in Cena, proporcionando ativações que contam com oficinas de poesia, pocket show e bate-papo sobre a cultura hip hop. Serão 20 escolas estaduais contempladas até o fim do projeto, cinco alunos de cada uma das instituições receberão ingressos para o festival.

Ingresso Solidário

Entre as opções de ingressos para o evento, está o Ingresso Solidário, que oferece um desconto em troca de 2kg até 5kg de alimentos, dependendo da modalidade. “O ingresso solidário está no DNA do evento, praticando o que o Hip-hop tem de melhor, que é a coletividade, empatia, estender a mão e ajudar o próximo. Para muitos, pode não ser algo tão grandioso, mas sabemos que para cada pessoa que pode ter a garantia de mais um dia com comida na mesa é significante”, ressalta Keni Martins.