Harry Potter estampará série de moedas do Reino Unido

O famoso bruxo Harry Potter aparecerá em uma série de moedas inéditas do Reino Unido, informou em comunicado o Royal Mint, órgão britânico encarregado da impressão de moedas e notas. "Royal Mint lança uma coleção de moedas para celebrar o 25º aniversário de Harry Potter na escola de bruxaria", afirmou o órgão, em suas redes sociais, nesta quinta-feira (20). A novidade celebra o lançamento do primeiro livro da série, em 1997. Ao todo, serão quatro peças. As artes contarão com o retrato do protagonista dos livros (foto), o trem Hogwarts Express, o professor Alvo Dumbledore e a escola de magia e bruxaria de Hogwarts.