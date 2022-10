O Ginásio Municipal Osmar Fortes Barcellos, mais conhecido como Ginásio Tesourinha, completa 31 anos neste sábado (15). Para celebrar a data, o espaço terá, ao longo da tarde, um evento voltado para o público infantil com início às 15h. Durante a tarde, haverá brinquedos e diversas brincadeiras para crianças, feira com exposição de artesanato dos alunos do ginásio, plantio de mudas nos jardins externos, além de apresentações de danças flamenca (La Negra), contemporânea (Espaço N) e aulão de ritmos. Também será realizado um abraço coletivo ao ginásio, seguido dos parabéns e distribuição de bolo. Um dos principais pontos de eventos de Porto Alegre, o ginásio, que fica na avenida Érico Veríssimo, no bairro Menino Deus, ficou conhecido por receber grandes atrações artísticas, esportivas e várias outras atividades envolvendo a comunidade da Capital, como acolhimento aos moradores de rua em diversos períodos do inverno. O Tesourinha, durante a pandemia, foi um dos principais pontos de vacinação de Porto Alegre. Segundo a secretaria municipal de Esporte, Lazer e Juventude, até o fim do ano, será anunciada uma série de reformas no ginásio.