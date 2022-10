Beira-Rio é iluminado em alusão ao Dia Mundial da Trombose

No dia 13 de outubro é lembrado o Dia Mundial da Trombose, data que integra a campanha de conscientização sobre a doença. Para chamar atenção para a data, o Beira-Rio foi iluminado com as cores da campanha: azul e vermelho. Segundo dados do Ministério da Saúde, coletados entre os anos de 2010 e 2021, o número de internações relacionadas somente a tromboembolismo venoso ultrapassou 520 mil. A trombose é caracterizada pela formação ou desenvolvimento de um coágulo sanguíneo, que causa a obstrução e inflamação na parede do vaso, o que caracteriza a trombose venosa profunda. Os principais sintomas da doença são inchaços, vermelhidão ou descoloração perceptível e dor ou sensibilidade.