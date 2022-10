Maior reservatório de água da Califórnia enfrenta seca mais severa de sua história

O maior e mais importante reservatório hídrico do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, o Lago Shasta, enfrenta a seca mais severa já registrada. Responsável por fornecer água suficiente para cinco milhões de acres de terras agrícolas e seis milhões de pessoas, o lago está reduzido a um terço de sua capacidade. Apesar de estar localizado a 175 milhas ao norte de Sacramento, o que acontece no local afeta a agricultura em todo o Vale Central. O Shasta recebe cerca de 90% de água da chuva e os outros 10% do degelo. Por conta da seca que atinge a região nos últimos três anos, o lago chegou à situação preocupante atual. O Shasta começou a armazenar água em 1944, devido ao represamento do rio Sacramento pela barragem de Shasta, a nona barragem mais alta do país norte-americano.