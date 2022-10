Astronautas retornam à Terra após missão de 170 dias no espaço

A espaçonave SpaceX Crew Dragon Freedom pousou com segurança, na sexta-feira (14), na costa da cidade de Jacksonville, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Os astronautas Bob Hines, Kjell Lindgren, e Jessica Watkins, da Nasa, e a astronauta Samantha Cristoforetti, da Agência Espacial Europeia (ESA), retornaram à Terra de paraquedas (foto), após passarem 170 dias em órbita realizando uma missão na Estação Espacial Internacional. Ao longo do período no espaço, os astronautas do Crew-4 contribuíram para uma série de atividades de ciência e manutenção e demonstrações de tecnologia. A tripulação de quatro pessoas viajou por 72.168.935 milhas (cerca de 116.144.642,5 quilômetros), e completou 2.720 órbitas ao redor do nosso planeta. As informações são da Nasa.