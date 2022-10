Inaugurado voo direto entre São Paulo e Santo Ângelo

Pousou em Santo Ângelo, às 18h12 desta terça-feira (18), o primeiro voo regular de São Paulo para a cidade das Missões, operado pela Gol Linhas Aéreas. O Boeing 737-800 decolou do aeroporto internacional de Guarulhos (SP). O governador Ranolfo Vieira Júnior esteve no aeroporto regional Sepé Tiaraju para acompanhar o desembarque inaugural. Com a nova rota, a região das Missões, importante polo produtivo e turístico no Estado, passa a ter conexão direta com São Paulo e fica mais próxima de outros destinos no Brasil e do mundo. Desde o ano passado, o RS se tornou o Estado com o maior número de voos regionais e o que mais tem maior número de municípios com voos diretos para São Paulo. Em 2022, a Gol iniciou as ligações aéreas para Pelotas e Uruguaiana e, agora, Santo Ângelo. Em novembro, será a vez de Santa Maria.