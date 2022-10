Franceses protestam contra a alta de preços e reivindicam aumento salarial

Milhares de franceses foram às ruas em Paris nesta terça-feira (18) durante a greve convocada por diversos sindicatos , que exigem aumento salarial, e contra o aumento dos preços da energia e da inflação. A paralisação atinge principalmente os meios de transportes e causou congestionamentos . No domingo (16), milhares de pessoas participaram de uma manifestação 'contra a vida cara' convocada pela oposição de esquerda. Uma das medidas que desagrada a oposição é a proposta do presidente Emmanuel Macron de aumentar a idade para a aposentadoria, hoje de 62 anos, equiparando a França com outros países europeus, em uma polêmica reforma da previdência. A mobilização ocorre também no momento em que o governo deve decidir se recorre a um polêmico mecanismo parlamentar, conhecido como 49.3, que permite aprovar, sem submeter à votação, seu orçamento de 2023.