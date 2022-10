Buraco negro 'vomita' estrela 3 anos após engoli-la; fenômeno surpreende astrônomos

Em 2018, um buraco negro 'engoliu' uma pequena estrela que vagava próxima, em uma galáxia localizada a 665 milhões de anos-luz da Terra. Três anos após, o buraco negro 'vomitou' o astro, o que intrigou astrônomos do mundo inteiro. "Isso nos pegou completamente de surpresa, ninguém nunca tinha visto algo assim antes", disse Yvette Cendes, pesquisadora associada do Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian e principal autora do estudo. Não é novidade que buracos negros ejetam material estelar no espaço. Porém, o evento geralmente acontece imediatamente após a 'ingestão' da estrela. O que surpreendeu os cientistas é justamente o longo período de três anos para que ocorresse o fenômeno. A imagem ilustra este acontecimento.