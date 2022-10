Ativistas protestam contra touradas e brigas de galo na Colômbia

Ativistas pelos direitos dos animais realizaram um protesto na praça Bolívar, em Bogotá, na Colômbia, nesta terça-feira (18). Os colombianos se manifestaram contra as touradas e brigas de galo. Em uma faixa que carregavam, podia se ler "não mais olé" (foto), em referência ao som que a arena faz quando o toureiro desvia do animal. Em junho deste ano, quatro pessoas morreram e centenas ficaram feridas após a queda de uma arquibancada durante uma tourada no centro da Colômbia. O acidente aconteceu durante a tradicional corraleja, quando o público é incentivado a entrar na arena para interagir com os animais; a ação faz parte da popular festa de São Pedro. Na ocasião, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, fez uma publicação no Twitter na qual fez um apelo para que os prefeitos do país não permitissem "mais espetáculos com a morte de pessoas e animais".