Shopping de Canoas ilumina torre para dar destaque ao Outubro Rosa

O Canoas Shopping, na região metropolitana de Porto Alegre, ilumina da cor rosa uma de suas torres (foto) durante todo o mês de outubro. A ação tem o objetivo de chamar atenção para a mundialmente conhecida campanha do Outubro Rosa, mês de conscientização quanto à importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. O shopping realiza a campanha silenciosa de responsabilidade social há cerca de 20 anos. Segundo o empreendimento, o feito é importante para lembrar seu público interno e externo quanto à necessidade de realizar os exames de rotina e manter os cuidados com a saúde. Atualmente, os clientes que frequentam o local são, em sua maioria, mulheres, chegando a quase 70% dos frequentadores. O nome da campanha do Outubro Rosa remete ao laço dessa cor que simboliza a luta contra o câncer de mama e estimula a participação da população, empresas e entidades. Quando descoberto no início, o câncer de mama tem 95% de chances de cura.