Estudantes do Paquistão realizam exposição sobre vacina contra poliomielite

Crianças puderam observar, nesta sexta-feira (21), uma exposição com o tema da vacinação contra a poliomielite (foto) na cidade de Quetta, no Paquistão. A mostra é feita com produções de alunos da Universidade de Tecnologia da Informação, e busca chamar atenção para a doença que é endêmica no país. Recentemente, o mundo voltou seu olhar para os países que ainda não conseguiram erradicar a doença, são eles: Afeganistão e Paquistão. Neste ano, foram registrados 29 novos casos da doença contra seis no ano passado. Devido à baixa cobertura vacinal, o vírus segue se espalhando em partes da África, Ásia e Europa com novas ocorrências nos Estados Unidos, em Israel e no Reino Unido. Durante a Cúpula Mundial da Saúde em Berlim nessa quinta (20), líderes mundiais se comprometeram a fazer um fundo de 2,6 bilhões de dólares para erradicar a doença.