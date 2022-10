Ucrânia limita consumo de eletricidade após vários ataques russos

A Ucrânia impôs nesta quinta-feira (20) medidas para a população e as empresas depois que vários ataques russos danificaram a infraestrutura energética do país antes do início do inverno. Na capital Kiev, o prefeito Vitali Klitschko pediu às empresas, lojas, aos cafés e restaurantes que "economizem ao máximo" seu consumo em iluminação e publicidade. A Rússia voltou a realizar ataques contra cidades na Ucrânia nessa segunda-feira (17), uma semana depois do maior bombardeio a civis desde o início da guerra. Mísseis atingiram ao menos três regiões do país, incluindo Kiev. Alguns dias depois, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou lei marcial nas quatro regiões da Ucrânia recentemente anexadas por Moscou e concedeu novos poderes emergenciais aos chefes de todas as regiões do território russo.