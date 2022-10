Orla do Guaíba tem sábado festeiro com Oktober e um ano do trecho 3

A orla do Guaíba teve um sábado de festa dupla: primeira Oktoberfest da região e um ano de inauguração do trecho 3. Para o festejo popular de chope e música, o público teve shows e aproveitou no dia de sol. Já a festa do trecho 3 teve também música, lanches, brinquedos, atrações esportivas e de lazer. A banda da Brigada Militar também animou quem esteve no ato e outro atrativo foi o bolo com 365 cupcakes, simbolizando o primeiro ano do trecho 3, diz nota da prefeitura. A região entregue há um ano tem 29 quadras esportivas. Neste sábado, teve torneio com jogos de futebol masculino, que marcou o Dia do Funcionário Público, que é em 28 de outubro, além dos 250 Anos de Porto Alegre, comemorados em março. A equipe vencedora foi a da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus).