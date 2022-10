Porto Alegre oferece castração de animais em dois bairros nesta semana

A unidade móvel de castração de animais da Prefeitura de Porto Alegre começou nesta segunda-feira (24) a operação em dois bairros da cidade: Jardim Carvalho e Morro Santana. No Jardim Carvalho, as castrações são realizadas entre hoje e quarta-feira (26) no Instituto Estadual Professora Gema Angelina Bella, na avenida Antônio de Carvalho, 495. Já no Morro Santana, as castrações ocorrem nos dias quinta (27) a sábado (29), na rua Beco da Continental, 55. A cada dia deverão ser realizadas 130 castrações. Além destes dois bairros, mais sete bairros serão beneficiados com o serviço coordenado pelo Gabinete da Causa Animal, da prefeitura da Capital; ao todo, devem ser feitas 2.400 castrações em 2022. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.