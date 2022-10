Chineses assistem à consagração de Xi Jinping no terceiro mandato

O mundo viu a confirmação do poder do presidente da China, Xi Jinping, que conquistou o terceiro mandato de cinco anos para comandar a segunda economia do planeta, ampliando mais o poder dentro do Partido Comunista Chinês (PCCh). No país, os chineses de todas as idades acompanharam ligados em telas de televisão a apresentação do líder e a composição do seu gabinete. O congresso que define o governo ocorre a cada cinco anos. O clímax é o momento em que o presidente caminha por um tapete vermelho seguido pelos funcionários que farão parte de seu Comitê Permanente do PCCh. Em shopping centers, como na cidade de Qingzhou, na província de Shandong, no leste do país, homens, mulheres e crianças interromperam o passeio para assistir ao discurso de Xi (foto). Nos próximos anos, o presidente terá o desafio de levar a economia chinesa ao topo, meta que muitos duvidam se será possível cumprir.