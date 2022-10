Obras avançam no chafariz em frente ao Mercado Público de Porto Alegre

As obras no chafariz em frente ao Mercado Público de Porto Alegre avançaram mais uma etapa. Nesta semana, as equipes do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) concluem a concretagem das calhas (foto). Segundo o departamento, todo o processo de concretagem poderá ser finalizado até o fim de novembro dependendo das condições climáticas. Após essa etapa, será iniciada a fase de automação da fonte, quando serão realizados os testes de funcionalidade elétrica, ligação das luzes e sons. Os jatos d’água do chafariz serão abastecidos por um reservatório de 12 mil litros localizado no subsolo do largo e operados por um conjunto de bombas elétricas. A água utilizada na estrutura de 40 metros de extensão é recolhida e conduzida para o reservatório para reaproveitamento.