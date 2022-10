Biden toma vacina atualizada contra Covid-19 e pede que população se imunize

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu uma vacina atualizada contra a Covid-19 nesta terça-feira (25). O mandatário pediu que a população, especialmente os idosos, busque receber a imunização antes do feriado do dia de Ação de Graças e do próximo inverno no hemisfério norte. Biden ainda ressaltou que, com a chegada do frio, "as pessoas passarão mais tempo em ambientes fechados e vírus contagiosos, como o Covid, se espalharão consideravelmente mais facilmente". O presidente disse que todas as pessoas elegíveis devem receber o imunizante "assim que puderem". Segundo a secretária de Imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, cerca de 12 milhões de estadunidenses estão recebendo as doses atualizadas, um aumento de quase 60% em relação às primeiras semanas após o lançamento, no mês passado.