Último eclipse solar do ano será visto em alguns países nesta terça-feira

Nesta terça-feira (25), será possível a visualização de um eclipse solar parcial em partes da Groenlândia, Islândia, Europa, Nordeste da África e Ásia ocidental e central. No Brasil, porém, o fenômeno não será visível. No entanto, será possível assistir ao eclipse solar por meio de transmissões ao vivo. Com duração de cerca de quatro horas, o evento é o último desse tipo no ano. A lua passará entre o sol e a Terra pela segunda vez em2022, assim bloqueando a maior parte da luz solar, fazendo com que um dia iluminado fique escuro. Segundo o American Astronomical Society, não é seguro olhar para os raios do sol sem óculos de proteção, mesmo quando o sol está coberto pela lua, assim sendo recomendado a utilização de óculos adequados.