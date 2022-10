Pré-estréia do Natal Luz de Gramado recebe primeiro espetáculo

O primeiro espetáculo da pré-estreia do Natal Luz de Gramado aconteceu na segunda-feira (24). Com ingressos solidários disponibilizados por 2kg de alimento, e o estacionamento liberado a partir de 1kg por veículo, os espectadores acompanharam o musical 'Fantástica Fábrica de Natal' (foto), que conta a história de uma criança que é levada por um anjo para a fábrica e lá conhece o poder do “acreditar”. Dando sequência à programação da pré-estreia do Natal Luz, ocorre nesta quarta (26) 'O Grande Desfile de Natal', e na quinta (27) o 'Nativitaten'. Os portões do estacionamento serão liberados para os carros a partir das 18h. “Os espetáculos estão um mais lindo do que o outro e a pré-estreia está sendo um show de solidariedade, o que torna o evento ainda mais lindo”, disse a secretária de Turismo do município e presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk.