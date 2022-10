Rap in Cena entrega mais de 60 toneladas de alimentos para 41 instituições gaúchas

Nesse mês, Porto Alegre foi palco dodo País que reuniu cerca de 30 mil pessoas no parque Harmonia nos dois dias de evento. Através do ingresso solidário o evento arrecadou 60 toneladas de alimentos para doação à 41 instituições gaúchas, entre elas o Centro Juventude Restinga, Projeto Periferia, CUFA de Esteio, Vila São Vicente Mártir (Funil) e ONG Amigos da Diversidade, contando com a parceria doe da Casa de Cultura Hip Hop de Esteio. “O ingresso solidário está no DNA do Rap in Cena, que desde os primeiros eventos, busca fazer essa ação para ajudar pessoas em vulnerabilidade social fazendo o que o hip-hop tem de melhor, que é a coletividade”, explicou Keni Martins, nome por trás do Rap in Cena.