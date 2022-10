Ponte para pedestres é usada para manifestação a favor da democracia e do voto em SP

Uma ponte para pedestres no centro de São Paulo foi utilizada para manifestações a favor da democracia e do voto nas eleições deste domingo (30). A vista aérea do local mostra os dizeres "Democracia, vote sem medo" (foto). Após votação inconclusiva no primeiro turno, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o atual mandatário Jair Bolsonaro (PL) se enfrentam na disputa ao Palácio do Planalto. Na ocasião, o petista liderou o pleito com 48,4%; Bolsonaro teve 43,2%. No segundo turno, mais de 156 milhões de eleitores estão aptos a votar. Em alguns estados, o cargo de governador está em jogo, são eles: Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo. No RS, o Piratini é disputado por Onyx Lorenzoni (PL) e Eduardo Leite (PSDB), que registraram 37,5% e 26,81% dos votos, respectivamente.