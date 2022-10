Tragédia do teatro de Dubrovka em Moscou completa 20 anos

Nessa quarta-feira (26), aconteceu em Moscou uma cerimônia em homenagem às vítimas da tragédia do teatro de Dubrovka. Os mortos foram lembrados com flores, imagens e balões brancos, simbolizando a paz. O caso aconteceu no dia 26 de outubro de 2002 e terminou com 250 mortes, entre reféns e terroristas, a maioria em decorrência de uma substância tóxica bombeada no teatro pelas equipes de resgate russas. Foram 60 horas de terror em Moscou. Até hoje, o caso não foi completamente explicado. O gás utilizado era tão poderoso que os terroristas foram parar no hospital juntamente com os reféns. O grupo terrorista era liderado por Movsar Barayev. Eles exigiam a retirada das forças russas da Chechênia e o fim da Segunda Guerra Chechena.